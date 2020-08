Valeri: M5s, artista che ha segnato momenti unici del cinema e del mondo culturale italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le senatrici del Movimento cinque stelle della commissione Istruzione e Beni culturali del Senato commentano la scomparsa, a Trevignano romano, di Franca Valeri. "Una donna unica, un’artista totale, un’ attrice geniale. Questa era Franca Valeri - osservano le parlamentari in una nota -. Con la sua poliedricità ha segnato momenti unici del cinema e del mondo culturale italiano. Un’artista intellettualmente onesta che non si è mai tirata indietro nel dire ciò che pensava. Ciao Franca". (Com)