Fase 3: Salvini, decreto Agosto dimentica i disabili e le loro famiglie

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, commenta le proteste avvenute, tra le quali quella della Federazione italiana per il superamento dell’handicap, ed osserva che "il decreto Agosto dimentica ancora una volta i disabili e le loro famiglie, lasciati soli, senza protezione e senza speranze per il futuro. Non lo denuncia solo la Lega - continua l'ex ministro dell'Interno in una nota -, ma anche le associazioni più rappresentative delle persone con disabilità che auspicano l’intervento del Parlamento per correggere l’ennesima ingiustizia. Il diritto al lavoro deve essere garantito a tutti, e i lavoratori con disabilità devono essere sostenuti e non discriminati". L'ex vicepremier conclude: "Conte-Cinque stelle-Partito democratico hanno già cancellato il ministero per la Disabilità, non riusciranno a cancellare la battaglia di milioni di famiglie italiane". (Com)