India: difesa, stop a importazione di 100 prodotti per rilanciare industria nazionale (2)

- La decisione rientra nel quadro del più ampio piano annunciato dal primo ministro Narendra Modi per rilanciare la crescita economica dopo la perdita di milioni di posti di lavoro e l’erosione delle casse statali a causa degli effetti della pandemia di coronavirus. Molti dei prodotti che finiranno nella lista – tra cui dispositivi di comunicazione satellitare, sottomarini e armi leggere – sono attualmente in fase di sviluppo. Nel 2017 l’India è entrata a far parte dei cinque Paesi con la più alta spesa militare al mondo. (Inn)