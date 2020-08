Coronavirus: Ronzulli (FI), deputati che lo hanno ottenuto restituiscano bonus per partite Iva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la vicepresidente del gruppo di Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli, "se confermato che cinque parlamentari hanno chiesto il bonus per le partite Iva in difficoltà, questo sarebbe semplicemente uno scandalo. E' inaccettabile - prosegue la parlamentare in una nota - che mentre le famiglie non sapevano come fare la spesa e molte attività chiudevano, qualcuno, con lo stipendio garantito, senza avere accusato perdite, abbia pensato di approfittarsi dell'emergenza Covid togliendo soldi a chi ne aveva realmente diritto e, soprattutto, bisogno. Ci aspettiamo un sussulto di dignità: i deputati di cui parla l'Inps chiedano scusa - afferma l'esponente di FI - e, se li hanno presi, restituiscano immediatamente i soldi. Diversamente non si lamentino se i cittadini hanno sempre meno fiducia nella politica e si ingrossano le file dell'astensione e dei voti di protesta". (Com)