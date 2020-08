© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, "ha inviato ai familiari un messaggio di cordoglio per la scomparsa di Franca Valeri, attrice versatile e popolare, che rimarrà nel cuore degli italiani per la sua grande bravura e la sua straordinaria simpatia". Lo rende noto il Quirinale. (Com)