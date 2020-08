Bielorussia: Lukashenko, dopo le elezioni non ci sarà alcuna guerra civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bielorussia non finirà nel caos o in una guerra civile dopo le elezioni di oggi: lo ha detto il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko, che nel voto odierno cerca una conferma per il suo sesto mandato. "Stiamo osservando ogni scenario; non si dovrebbe sottovalutare nulla. Comunque la tesi secondo cui domani il paese sarà gettato nel caos, nella guerra civile e nelle contese, non ha alcuna base", ha dichiarato Lukashenko parlando ai giornalisti. Il presidente bielorusso ha ammesso che è "improbabile" che la comunità internazionale riconoscerà la validità dello svolgimento delle elezioni odierne. "Non c'è stata e non ci sarà alcuna repressione contraria alla legge", ha precisato tuttavia il capo dello Stato in riferimento alle notizie della detenzione di alcuni oppositori. Lukashenko ha infine ribadito che la Bielorussia è sempre pronta a cooperare con la Russia. Il presidente bielorusso ha detto di aver ricevuto una lettera dall'omologo russo Vladimir Putin, sulla vicenda dei 33 paramilitari arrestati a fine luglio, e che questa è stata consegnata alla Procura della Bielorussia. (segue) (Rum)