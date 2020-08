Milano: tenta di rubare spesa e morde alla mano commesso, arrestata 49enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un donna marocchina di 49 anni è stata arrestata sabato mattina per rapina impropria dopo aver cercato di non pagare una spesa da 180 euro in un supermercato a Milano. Alle 11.30 la signora ha provato a superare le casse del punto vendita di via Padova della catena Aumai con i prodotti rubati ma quando un commesso ha provato a fermarla lei gli ha morso la mano per guadagnarsi la fuga. la 49enne, tuttavia, è stata bloccata fino all’arrivo degli agenti dell’ufficio Volanti della polizia. Il dipendente non ha necessitato del trasporto in pronto soccorso. (com)