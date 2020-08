Libano: si dimette ministro dell'Informazione Abdel Samad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Informazione libanese, Manal Abdel Samad, ha rassegnato oggi le sue dimissioni dal governo di Beirut. "Ho informato il capo del Governo, Hassan Diab, delle mie dimissioni prima di annunciarle al pubblico", ha spiegato Abdel Salam in una nota. "Manca all'esecutivo una visione su come salvare il paese e questo lo sta portando ad essere uno stato fallito. Il Libano di oggi non è quello che abbiamo amato", ha aggiunto. (Res)