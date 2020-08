Valeri: Barberis (Pd Milano), abbiamo perso una donna e un'attrice straordinaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo del Pd a Palazzo Marino, Filippo Barberis, ricorda in una nota l'attrice Franca Valeri: "Oggi abbiamo perso una donna e un'attrice straordinaria. Una personalità talmente forte da incidere nella percezione della donna nella società e non solo nel mondo dello spettacolo. Attraverso le armi nobili dell'intelligenza, dell'ironia e dell'irriverenza è riuscita farci ridere e riflettere come solo pochi grandi sanno fare". (com)