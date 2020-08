Bielorussia: Romano (Pd), oggi elezioni farsa, regime al capolinea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi in Bielorussia si tengono "elezioni farsa, probabilmente le ultime per il despota Lukashenko (il presidente Aleksandar)". Lo scrive su Twitter Andrea Romano, deputato Pd e membro della commissione Affari esteri della Camera dei deputati. "Gli arresti ordinati a migliaia dal regime non basteranno a tenerlo in piedi: il coraggio mostrato da Svetlana Tichanovskaja, candidata indipendente che ha sfidato la repressione e raccolto l'entusiasmo di milioni di cittadini, ha già aperto la strada per la fine della dittatura", ha affermato Romano.(Com)