Fase 3: Coldiretti/Ixè, boom menu da spiaggia, da insalata a parmigiana

- Le regole sul distanziamento sociale e il timore di evitare affollamenti a tavola, in bar e ristoranti spingono il ritorno del pranzo al sacco in spiaggia per gli italiani in vacanza, anche se cambiano le preferenze con una maggioranza del 29 per cento che porta insalata di riso, di pollo o di mare ed appena il 6 per cento le classiche lasagne. E’ quanto emerge dall’indagine Coldiretti/Ixè che ha tracciato la classifica dei menu da spiaggia degli italiani ai tempi del coronavirus. In testa alle preferenze per l’ora di pranzo sotto l’ombrellone c’è l’insalata di riso o al pollo o di mare, seguita dalla semplice macedonia con il 18 per cento, e dalla caprese a base di mozzarella e pomodoro che è un must per il 16 per cento dei cosiddetti "fagottari". Ma tra i piatti preferiti - osserva in una nota la Coldiretti - si classificano anche le ricette più radicate della tradizione popolare, dalla frittata di verdure o pasta (9 per cento), alla parmigiana (7 per cento) fino alle polpette (4 per cento). L’attenzione alla dieta e alla forma fisica è diventata un obiettivo degli italiani pure nelle vacanze, anche per recuperare i chili di troppo accumulati a causa della lunga permanenza in casa imposta dal lockdown. Una "clausura" forzata che ha appesantito la bilancia di circa 2 chili a persona. (segue) (Com)