Fase 3: Confturismo-Confcommercio, spesa media di 1.022 euro a famiglia per le vacanze (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il presidente di Confturismo-Confcommercio, Luca Patanè, "in epoca normale il quadrimestre giugno-settembre valeva il 60 per cento delle presenze turistiche e della spesa di tutto l’anno in Italia: senza contare l’outgoing, dove gli italiani spendevano, nello stesso periodo, 11,5 miliardi. Di tutto questo, l’estate 2020 salverà, forse, il 25 per cento. Questo mentre l’andamento degli indici epidemiologici ed i focolai individuati a macchia di leopardo sul territorio nazionale, fanno notizia, molto più dell’egregio lavoro che operatori del settore e comunità locali compiono ogni giorno per garantire ai turisti una fruizione serena delle loro vacanze. Basta con questo approccio autolesionistico - continua Patanè - e al via da subito una serie di misure importanti e con forti stanziamenti dedicati al settore. Si prenda atto, una volta per tutte, che il turismo è già da tempo colonna portante dell’economia italiana, non una vaga chance per il futuro. Sono concretamente a rischio 1 milione di posti di lavoro". (Com)