Bielorussia: commissione elettorale, alcuni osservatori travalicano limiti del mandato

- Alcuni degli osservatori elettorali nazionali, che monitorano le elezioni presidenziali in corso in Bielorussia, stanno agendo al di fuori dei limiti del loro mandato intervistando senza diritto i cittadini che escono dai seggi. E' quanto dichiarato dalla presidente della Commissione elettorale centrale bielorussa, Lidia Ermoshina, parlando all'emittente televisiva bielorussa "Canale 1". "Abbiamo alcuni osservatori che stanno agendo in maniera non appropriata. Stanno ai seggi e intervistano i votanti. Posso dirvi subito che non hanno diritto di fare ciò, come osservatori non hanno il permesso di effettuare sondaggi. Non hanno alcun diritto di fare campagna elettorale", ha affermato Ermoshina. Secondo la presidente della Commissione elettorale centrale, solamente due organizzazioni hanno il permesso di fare sondaggi sui cittadini che si recano alle urne: quelli che lavorano per l'emittente "Mir" e per il canale "Ctv". Per le elezioni presidenziali di oggi in Bielorussia non sono stati ammessi invece gli osservatori internazionali, solitamente dispiegati da organizzazioni quali l'Osce e e il Consiglio d'Europa. (segue) (Res)