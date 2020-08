Libano: un agente morto e più di 700 feriti negli scontri di ieri a Beirut

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si conta un agente di polizia morto e più di 700 feriti negli scontri avvenuti ieri a Beirut tra manifestanti e polizia nel centro cittadino. Lo riferisce l'emittente televisiva "al Jazeera". Il numero dei feriti negli scontri di sabato tra manifestanti e forze di sicurezza è salito a 728. In precedenza, il canale libanese "Al-Manar" ha riferito, citando i servizi medici di emergenza, di circa 490 feriti. Migliaia di persone si sono radunate in centro sabato per sfogare la loro rabbia contro il governo, che incolpano per la devastante esplosione di martedì che ha squarciato la città. I manifestanti hanno preso d'assalto gli edifici di quattro ministeri e la sede dell'associazione delle banche. In questo contesto, il primo ministro Hassan Diab ha affermato che l'unico modo per uscire dalla crisi è tenere elezioni parlamentari anticipate. L'esercito libanese è poi riuscito a cacciare i manifestanti dagli edifici occupati dei ministeri dell'Economia, dell'Energia e degli Esteri. La calma è tornata nelle strade della città nelle prime ore di oggi. Secondo la Direzione della sicurezza generale del Libano, più di 70 agenti delle forze dell'ordine sono rimasti feriti e uno è morto nei disordini. (Res)