Libano: nella notte l'esercito riprende il controllo del centro di Beirut

- Dopo le proteste di ieri a Beirut, sfociate in violenze tra manifestanti e polizia, l'esercito libanese ha ripreso nella notte il controllo del centro della città. In particolare le forze armate libanesi hanno inviato ulteriori unità nel centro della capitale e stanno tenendo la situazione sotto controllo. I militari hanno dispiegato nuove forze nelle parti centrali della città e nelle aree circostanti. In tarda serata di ieri, secondo il canale "MTV" libanese, il personale militare è arrivato nell'edificio del ministero dell'Energia dopo che i manifestanti avevano cercato di assaltarlo. I manifestanti chiedevano le dimissioni del governo e nuove riforme sociali.(Res)