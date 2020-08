Decreto Agosto: Gualtieri, misure orientate a lavoro e sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, in un'intervista al quotidiano "la Repubblica" sottolinea che "durante il lockdown erano necessari interventi molto ampi. Nel decreto Agosto, invece, le indennità sono selettive e limitate ai settori più colpiti, come turismo, cultura, ristorazione, mentre il cuore del provvedimento sono le misure orientate al lavoro e allo sviluppo. Quella di contrastare i pesanti effetti economici del Covid-19 con un forte intervento anticiclico in deficit - prosegue l'esponente dell'esecutivo - è una strategia giusta, che abbiamo definito in modo condiviso a livello europeo e internazionale. Senza questi interventi, la crisi avrebbe avuto conseguenze economiche e sociali insostenibili che avrebbero compromesso la possibilità di una ripartenza che invece è in corso". Il titolare del Mef annuncia che si sta lavorando ad una riduzione dell'Irpef e rivendica, poi, "la scelta, che ha caratterizzato fin dall'inizio gli interventi del governo, di prestare una particolare attenzione ai più deboli e a chi ha subito più pesantemente gli effetti della crisi. E' una scelta non solo doverosa sul piano sociale, ma anche efficace su quello economico. Siamo ancora nell'emergenza - spiega Gualtieri - e dobbiamo fronteggiarla al meglio con tutti gli strumenti disponibili. Ma stiamo già passando a quella che sarà la fase cruciale del nostro impegno, quello che ci siamo assunti un anno fa: cambiare il Paese, intervenire in maniera incisiva e strutturale per rimuovere ingiustizie e arretratezze. La misura di decontribuzione per il Sud", conclude il ministro dell'Economia e delle Finanze, "significa anche e soprattutto questo. Andiamo oltre l'emergenza Covid, affrontiamo nodi e problemi di fondo del nostro Paese".(Rin)