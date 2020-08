Usa: coronavirus, secondo il “New York Times” superati i 5 milioni di casi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno superato ieri quota 5 milioni di contagi da coronavirus, confermando il proprio primato come Paese di gran lunga più colpito dalla pandemia. Lo indicano i dati pubblicati dal “New York Times” e basati sui numeri raccolti da fonti federali, statali e locali. Secondo la Johns Hopkins University, il numero dei casi sarebbe ancora fermo a quota 4.998.105, ma esperti di sanità pubblica avvertono che il dato reale sarebbe ben più alto di quello mostrato dal “Nyt”. I contagi sono in crescita in sette Stati e, in particolare, in Louisiana, Mississippi e Florida. Al contrario, la curva è in fase discendente in 17 Stati. Secondo i dati del progetto Covid tracking, gli Usa testano attualmente circa 720 mila persone al giorno. (segue) (Nys)