Usa: coronavirus, secondo il “New York Times” superati i 5 milioni di casi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti avevano registrato il loro milionesimo caso lo scorso 28 aprile, oltre tre mesi dopo il primo paziente contagiato confermato; quota due milioni era stata raggiunta il 10 giugno, tre milioni il 7 luglio e quattro milioni il 23 luglio. Il picco massimo di contagi giornalieri è stato raggiunto lo scorso 16 luglio con 75.697 casi, mentre attualmente la media si è stabilizzata sui 54 mila contagi al giorno. Inoltre, almeno 161 mila persone sono morte a causa del Covid-19 negli Stati Uniti dall’inizio della pandemia. La media giornaliera al momento è di circa mille vittime, in netto calo rispetto alle 2.200 vittime al giorno di metà aprile, quando New York e Seattle erano gli epicentri della pandemia negli Usa, ma in crescita rispetto all’inizio di luglio. (Nys)