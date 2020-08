Libano: al via oggi la Conferenza dei donatori organizzata da Francia e Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese, Emmanuel Macron, e le Nazioni Unite co-presiederanno oggi la conferenza dei donatori del Libano prevista tramite una videoconferenza. L'ufficio di Macron, così come quello della Commissione europea, ha confermato che la conferenza, finalizzata a raccogliere gli impegni dei donatori per aiutare Beirut a contrastare le conseguenze dell'esplosione di martedì scorso, si terrà oggi. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto che avrebbe partecipato alla videoconferenza con Macron e i leader libanesi e di altri paesi per fornire maggiore aiuto a Beirut. Macron ha annunciato la conferenza internazionale per la raccolta di fondi durante la sua visita nella capitale libanese giovedì scorso. Beirut è stata dichiarata zona disastrata a seguito dell'esplosione avvenuta nel porto, con lo stato di emergenza imposto per due settimane. Molti paesi e organizzazioni internazionali hanno offerto assistenza al Libano sulla scia della tragedia. (Res)