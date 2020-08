Difesa: Marina militare, nave scuola Vespucci davanti a Castellammare di Stabia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla giornata odierna, la nave scuola a vela Amerigo Vespucci della Marina militare, impegnata nella campagna d'istruzione 2020 a favore degli allievi ufficiali della prima classe dell'Accademia navale, sarà presente nel golfo di Napoli e per circa due giorni la popolazione campana potrà ammirarla dalla costa. Lo riferisce un comunicato stampa. Appuntamento molto importante per la città di Castellammare di Stabia che il 22 febbraio 1931 diede i natali a quella che diventerà e che ancor oggi è considerata l'ambasciatrice del made in Italy e dei valori della Marina militare. Fino alla serata di domani 10 agosto, il veliero resterà all'ancora di fronte la città dove fu costruita. La campagna d'istruzione dei giovani allievi ufficiali al termine di un primo ed impegnativo anno di studi in Accademia navale, prosegue con un intenso programma addestrativo che ha visto il Vespucci, partito da Livorno il 29 giugno, navigare a vela fra le isole del Parco di La Maddalena e, successivamente, nello stretto di Messina ed essere altresì presente all'inaugurazione del nuovo Ponte San Giorgio a Genova. La campagna d'istruzione 2020 si svolge con modalità non consuete, al fine di rispettare i necessari requisiti per la sicurezza del personale di bordo in relazione al problema Covid-19; pertanto, non sono previste le consuete aperture al pubblico della nave durante le soste nei porti. L'attività addestrativa di quest'anno è dedicata a tutti gli italiani che hanno vissuto questo momento di particolare difficoltà e, pertanto, verrà colta ogni possibile opportunità di passaggio ravvicinato per salutare le comunità lungo le coste lambite dal vascello. Nave Vespucci, salutato il golfo partenope, continuerà l'attività formativa dei futuri ufficiali della Marina Militare verso il sud della Penisola. (Com)