Business news: Iran, tre impianti petrolchimici saranno inaugurati il prossimo 6 agosto

- L’inaugurazione di tre importanti impianti petrolchimici in programma per giovedì 6 agosto in Iran aumenterà la capacità produttiva del settore di quattro milioni di tonnellate, a dispetto delle dure sanzioni imposte dagli Stati Uniti nel maggio 2018. Lo ha dichiarato all’agenzia iraniana “Irna” Behzad Mohammadi, amministratore delegato della Compagnia nazionale petrolchimica (Npc) di Teheran. Secondo Mohammadi, questo giovedì il presidente Hassan Rohani inaugurerà gli impianti Kimia Pars Middle East, Kaveh e Lorestan Catalyst, i primi due con una capacità produttiva giornaliera rispettivamente di 5000 e 7000 tonnellate di metanolo. L’apertura dei tre impianti rientra in un piano più ampio che prevede l’inaugurazione di 27 progetti petrolchimici nei prossimi due anni, di cui 17 concentrati entro la fine dell’anno iraniano corrente, cioè il prossimo 20 marzo. Questi primi 17 impianti permetteranno di aumentare la capacità produttiva del paese, per un ricavo totale di 25 miliardi di dollari entro la fine del prossimo anno iraniano (20 marzo 2021). (Res)