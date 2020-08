Business news: Iran, inaugurati tre nuovi impianti petrolchimici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre nuovi impianti petrolchimici sono stati inaugurati questa mattina in Iran. Lo riferisce l’agenzia iraniana “Mehr”. Si tratta dei progetti Kaveh Methanol e Kimia Pars Middle East a Bushehr, sul Golfo Persico, e dell’impianto Lorestan Catalyst. Alla cerimonia di inaugurazione ha partecipato in videoconferenza anche il presidente dell’Iran, Hassan Rohani. Secondo Rohani l’apertura degli impianti è “gratificante”, perché lo sviluppo dell’industria petrolchimica è uno dei modi a disposizione per rendere l’economia del paese meno dipendente dall’export di petrolio. Con questi tre progetti, per un investimento complessivo di 1,6 miliardi di dollari, il petrolchimico iraniano vede un’ulteriore fase del suo recente sviluppo, che l’ha portato da una produzione del valore di un miliardo di dollari nel 1997 ai circa 11 miliardi di dollari raggiunti all’inizio dell’amministrazione Rohani. Queste cifre sono destinate a crescere nei prossimi anni, con l’inaugurazione di 17 progetti prevista entro la fine dell’anno iraniano corrente (20 marzo 2021). (Res)