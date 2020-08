Business news: Kenya Airways annuncia ripresa voli internazionali da e per Nairobi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia Kenya Airways ha annunciato la ripresa dei voli internazionali da e per Nairobi a partire dal 1 agosto 2020. Lo ha annunciato la stessa compagnia di bandiera keniota in una nota. I voli domestici da Nairobi a Mombasa e Kisumu sono invece già operativi dallo scorso 15 luglio. I viaggiatori italiani possono volare in Kenya grazie agli accordi con Alitalia, Air France e Klm che permettono di raggiungere, dalle principali città italiane, gli aeroporti di Londra, Parigi e Amsterdam e proseguire alla volta di Nairobi con i voli Kenya Airways. Kenya Airways, prosegue la nota, si impegna a salvaguardare la salute e il benessere del personale di bordo e dei passeggeri e ha avviato un protocollo sicurezza "Kq Cares" con nuove misure essenziali sia a bordo che all’aeroporto, in modo che i passeggeri possano avere piena fiducia. (Res)