Business news: Nigeria, catena di supermercati sudafricana Shoprite valuta uscita dal mercato nigeriano

- La catena di supermercati sudafricana Shoprite sta valutando la possibilità di interrompere le sue operazioni in Nigeria. Il colosso della vendita al dettaglio, che è entrato nel mercato nigeriano nel 2005, ha infatti dichiarato in una nota che prenderà in considerazione la "vendita totale o una quota di maggioranza" delle sue operazioni al dettaglio nel paese dell'Africa occidentale. La decisione, afferma la nota, è stata presa "seguendo gli approcci di vari potenziali investitori e in linea con la nostra rivalutazione del modello operativo del gruppo in Nigeria". Shoprite ha affermato che le restrizioni imposte a causa del coronavirus hanno influito sulle sue operazioni in 14 paesi africani, con le vendite che sono diminuite dell'1,4 per cento, tuttavia le operazioni in Sudafrica hanno conosciuto una "crescita significativa". (Res)