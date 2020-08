Business news: Angola, riserve internazionali lorde pari a 15,4 miliardi di dollari nel mese di luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le riserve internazionali lorde dell'Angola nel mese di luglio sono state pari a 15,450 miliardi di dollari. È quanto riporta la Banca nazionale dell’Angola (Bna) sul suo sito web. Nei mesi di giugno, maggio ed aprile le riserve internazionali sono ammontate rispettivamente a 15,577 miliardi, 16,257 miliardi e 16,413 miliardi di dollari. Quanto alle riserve nette internazionali, a luglio sono state pari a 10, 265 miliardi di dollari. Lo scorso luglio, ricorda l’ambasciata angolana in Italia in una nota, il parlamento angolano ha approvato un nuovo bilancio rivisto per il 2020 che ha tenuto conto del prezzo di riferimento di 33 dollari al barile di petrolio, la principale fonte di esportazione del paese. Nell'attuale bilancio generale dello Stato, vi è una riduzione di circa il 14,9 per cento, con numerosi tagli dovuti al calo dei ricavi derivanti dalla pandemia di Covid-19. I dati disponibili indicano che il debito pubblico dell'Angola nel 2017 è stato di 82,2 miliardi di dollari, scendendo a 72,6 miliardi di dollari nel 2019. (Com)