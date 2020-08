Business news: Niger, Banca mondiale stanzia 100 milioni di dollari per rafforzare capacità settore estrattivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di amministrazione della Banca mondiale ha approvato un finanziamento di 100 milioni di dollari rafforzare la capacità dei governi locali e la gestione estrattiva in Niger. Il finanziamento, si legge in una nota della Banca mondiale, punta a rafforzare l'attuazione di politiche, leggi e regolamenti in materia di decentralizzazione e gestione sostenibile del settore estrattivo e ad includere un sostegno al meccanismo di coordinamento della risposta al Covid-19 a livello locale. (Nys)