Business news: Kenya, commissione governativa boccia aumento delle pensioni per gli ex parlamentari

- La Commissione per i salari e le retribuzioni del Kenya, organo consultivo del governo, si è opposta a un piano per aumentare la pensione di 375 ex parlamentari. Il capo della commissione, Lyn Mengich, ha dichiarato che un simile provvedimento provocherebbe una domanda analoga da parte di altri ex dipendenti pubblici e aumenterebbe il costo dei salari, gravando così sul bilancio già messo in crisi dalla pandemia di coronavirus. È quanto riferisce la stampa di Nairobi. La presa di posizione giunge dopo che questa settimana il parlamento keniota ha approvato un disegno di legge che prevede un aumento delle pensioni per gli ex legislatori che hanno prestato servizio tra il 1984 e il 2001 da 33 mila a 100 mila scellini kenioti (circa 926 dollari). La legge deve tuttavia ancora essere firmata dal presidente Uhuru Kenyatta. (Res)