Business news: Etihad Rail assegna a cinese Crrc contratto per 842 nuovi vagoni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Etihad Rail, lo sviluppatore della ferrovia nazionale degli Emirati Arabi Uniti, ha assegnato un importante contratto alla compagnia cinese Crrc Corporation, leader globale nella fornitura di soluzioni per lo sviluppo sostenibile del settore ferroviario, per la produzione, la fornitura e la messa in servizio di 842 nuovi vagoni, portando così la sua flotta totale a più di mille unità per servire l'intera rete. Lo riferisce l’agenzia di stampa emiratina “Wam”. Questa espansione apre la strada al trasporto ferroviario per diventare una piattaforma principale per il trasporto di merci negli Emirati Arabi Uniti al completamento della fase due, collegando l’intero Paese, sottolinea in una nota “Etihad Rail”. Come sottolinea l’azienda, triplicando la sua flotta di vagoni, la capacità di trasporto annuale degli Emirati aumenterà fino a 59 milioni di tonnellate all'anno, trasportando merci in container e sfuse, tra cui compresi prodotti petrolchimici, aggregati, materiali per l'edilizia, industriali e deperibili merci, rifiuti, cemento e tutti i relativi materiali da costruzione, alluminio, merci deperibili, nonché merci generiche, sia a livello nazionale che internazionale. I nuovi vagoni saranno fabbricati secondo i requisiti specifici del Consiglio di cooperazione del Golfo, inclusi sistemi di frenatura, segnalamento e comunicazione all'avanguardia e sistemi di sicurezza. (Res)