Business news: Turchia, vendite auto in aumento del 30,4 per cento nella prima metà del 2020

- La Turchia ha aumentato le vendite di automobili del 30,4 per cento su base annua nel primo semestre del 2020, a fronte di un calo generalizzato della quantità di auto vendute in Europa nello stesso periodo. Lo riporta il quotidiano turco “Daily Sabah”, citando dati forniti dall’Associazione turca dei distributori del settore automotive (Odd) e dall’Associazione dei produttori europei di automobili (Acea). Fra gennaio e giugno di quest’anno in Turchia sono state vendute 261.896 veicoli, contro i 200.857 venduti nello stesso periodo l’anno scorso. Nella prima metà di quest’anno il paese è dunque salito al sesto posto nella classifica dei paesi con le maggiori vendite d’automobili, dopo essere stato al settimo posto nel primo trimestre. Solo nel mese di giugno in effetti, grazie a campagne di prestiti agevolati e alla fine delle principali restrizioni contro il coronavirus, le vendite sono aumentate del 66 per cento. Al contrario, i principali mercati europei dell’automotive, tra cui Germania, Francia e Italia hanno registrato nello stesso primo semestre dei cali nelle vendite, rispettivamente nella misura del 33,9, 37,3 e 45,1 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno passato. (Tua)