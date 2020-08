Business news: Iran, investimenti stranieri per 470 milioni di euro nell’industria a Qazvin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 17 imprese straniere hanno investito capitali per 470 milioni di euro nei parchi e nelle aree industriali di Qazvin, a nord-ovest di Teheran, in Iran. Lo ha dichiarato all’agenzia “Irna” il responsabile dei distretti industriali di Qazvin, Hamid-Reza Khanpour. Secondo Khanpour, fra i paesi d’origine degli investitori figurano Germania, Francia, Polonia, Italia, Corea del Sud, India, Turchia, Iraq, Afghanistan e Pakistan. 12 di queste unità industriali e produttive sono già operative e hanno finora generato direttamente 1.869 posti di lavoro, le rimanenti sono in corso di realizzazione. Fra le unità, 10 sono localizzate nel distretto industriale caspico di Qazvin, cinque nel parco industriale di Lia, una nel distretto industriale di Shahrak-e Heidarieh e un’altra nel parco industriale di Hakimiyeh. (Res)