Business news: Libano, Banca mondiale pronta a sostenere la ricostruzione del Paese dopo esplosioni Beirut

- La Banca mondiale ha annunciato di essere pronta a sostenere il Libano nel percorso di ricostruzione, dopo le devastanti esplosioni che lo scorso 4 agosto hanno distrutto il porto della capitale Beirut e danneggiato vaste aree della città, provocando almeno 137 morti, 5.000 feriti e circa 300.000 sfollati con danni stimati tra i 3 e i 5 miliardi di dollari. In una nota, l’organizzazione finanziaria internazionale ha espresso la sua vicinanza alla popolazione libanese, sottolineando di voler mettere a disposizione la sua esperienza “per intraprendere una rapida valutazione dei danni e delle necessità della popolazione con l’obiettivo di sviluppare un piano di ricostruzione in conformità con gli standard internazionali". L’Organizzazione ha sottolineato che sarebbe disposta anche a riprogramma le risorse esistenti destinate al Libano ed esplorare ulteriori finanziamenti per sostenere il processo di ricostruzione. “La Banca mondiale è un partner di lunga data del Libano e ribadisce il suo impegno a sostenere il popolo libanese che ha sopportato molte sfide economiche e sociali e che ha costantemente dimostrato forza e resilienza per superare tempi difficili", si legge nella nota. (Res)