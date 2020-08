Business news: Turchia, Banca centrale, pronti a ridurre volatilità mercato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale della Turchia (Cbrt) è pronta a utilizzare tutti gli strumenti a sua disposizione per ridurre l’eccessiva volatilità del mercato legata alle fluttuazioni dei tassi di cambio verificatesi negli ultimi giorni. Lo riferisce un comunicato della Banca centrale di Ankara. La Cbrt ha inoltre dichiarato che le politiche fiscali e monetarie finora messe in campo per contenere gli effetti negativi della pandemia di coronavirus hanno avuto successo e la ripresa economica procede rapidamente. Il comunicato giunge dopo che lo scorso 6 agosto la lira turca ha segnato un nuovo record negativo, raggiungendo i 7,30 sul dollaro e suscitando preoccupazione per la stabilità finanziaria del paese. Nei giorni scorsi un rapporto del Fondo monetario internazionale (Fmi) ha ammonito la Turchia per il forte deprezzamento in corso della lira, invitando la Banca centrale di Ankara a reintegrare le riserve di valuta straniera e a contenere la forte espansione del credito causata dal taglio dei tassi di interesse. (Tua)