Business news: Sud Sudan, Banca mondiale stanzia 45 milioni di dollari per accesso a infrastrutture e servizi di base

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di amministrazione della Banca mondiale, tramite l’Associazione internazionale per lo sviluppo (Ida), ha approvato una sovvenzione da 45 milioni di dollari per migliorare l'accesso alle infrastrutture di base e rafforzare le istituzioni del Sud Sudan. Il finanziamneto, si legge in una nota dell’istituto, andrà a beneficio di circa 630 mila cittadini che vivono in 21 delle 79 contee del Paese e fornirà investimenti per le infrastrutture e servizi comunitari prioritari per le comunità. Il progetto sarà attuato dall'Ufficio delle Nazioni Unite per i servizi di progetto (Unops), in stretta collaborazione con il governo della Repubblica del Sud Sudan e i partner di sviluppo. (Nys)