Business news: Covid-19, compagnia nigeriana Bristow Helicopters licenzia più di 100 dipendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea nigeriana Bristow Helicopters ha licenziato più di 100 piloti e ingegneri per via della ristrutturazione imposta dagli effetti della pandemia di coronavirus. Secondo quanto riferito dalla società in una nota, l'impatto del Covid-19 sul settore dell'aviazione è stato ulteriormente aggravato dalla crisi che ha colpito il settore del petrolio e del gas, influenzando la domanda dei servizi. L’Associazione nazionale dei piloti e degli ingegneri aerei (Naape) ha già indetto uno sciopero per chiedere una remunerazione adeguata per i dipendenti licenziati di Bristow. Di recente anche l’altra compagnia aerea nigeriana Air Peace ha licenziato 70 piloti e ridotto i salari della sua forza lavoro. (Res)