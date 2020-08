Business news: emiratina Adnoc e cinese Wanhua istituiscono joint-venture per spedizioni marittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Adnoc Logistics and Services (Adnoc L&S), la consociata di spedizione e logistica marittima della compagnia energetica emiratina Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc), ha annunciato la formazione di una nuova joint-venture strategica con il gruppo cinese Wanhua Chemical Group (Wanhua). Lo riferisce l’agenzia di stampa emiratina “Wam”, secondo cui l’accordo per la costituzione della joint-venture è stato firmato lo scorso 5 agosto. La nuova società, denominata Aw Shipping Limited, verrà incorporata nell'Abu Dhabi Global Market (Adgm) negli Emirati Arabi Uniti. Questo accordo strategico di joint-venture rafforza ulteriormente la collaborazione tra Adnoc e le società cinesi e si basa sulle profonde relazioni bilaterali tra Cina e Emirati Arabi Uniti, si legge in una dichiarazione di Adnoc L&S, in cui si sottolinea come l’accordo sia in linea con strategia di crescita di trasformazione e innovazione della compagnia al 2030. Aw Shipping Limited possiederà e gestirà una flotta di grandi vettori di gas e moderne navi cisterna. La società sarà responsabile del trasporto di carichi di gas di petrolio liquefatto (Gpl) e altri prodotti petroliferi, provenienti dal Gruppo Adnoc e da fornitori globali, alle basi di produzione del gruppo Wanhua in Cina e in tutto il mondo. La formazione di Aw Shipping segue un contratto di fornitura di gas di petrolio liquefatto di 10 anni firmato tra Adnoc e Wanhua nel novembre 2018. (Res)