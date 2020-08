Business news: israeliana Rafael e Raytheon firmano un accordo per produrre Iron Dome negli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Raytheon Missiles and Defense, un'azienda di Raytheon Technologies, e la società di difesa israeliana Rafael Advanced Defence Systems, hanno firmato un accordo per creare siglato una joint venture per la creazione di un impianto di produzione di sistemi di armamento per missili di difesa aerea Iron Dome negli Stati Uniti. La nuova partnership, denominata Raytheon Rafael Area Protection Systems, prevede di finalizzare una sede del sito entro la fine dell'anno."Questa sarà la prima struttura a tutto tondo di Iron Dome al di fuori di Israele e aiuterà il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti e gli alleati in tutto il mondo a ottenere il sistema per la difesa delle infrastrutture critiche", ha affermato Sam Deneke, vice presidente di Land Warfare and Air Defence di Raytheon Missiles. La nuova struttura produrrà sia il sistema d’arma Iron Dome, che comprende l'intercettore e il lanciatore Tamir, sia il missile SkyHunter, un derivato statunitense di Tamir. Sia Tamir che SkyHunter intercettano missili da crociera in arrivo, sistemi aerei senza pilota e bersagli a corto raggio come razzi, artiglieria, mortai e altre minacce aeree. "Siamo entusiasti di questo nuovo palcoscenico nella nostra collaborazione con Raytheon e orgogliosi della nostra produzione negli Stati Uniti", ha dichiarato il generale Pini Yungman, vicepresidente esecutivo per la difesa aerea e missilistica di Rafael Advanced Defense Systems. "Abbiamo collaborato a lungo per la produzione statunitense di Iron Dome e siamo lieti di aumentare la produzione e portare SkyHunter negli Stati Uniti". Raytheon Missiles and Defense e Rafael collaborano da oltre un decennio su Iron Dome, il sistema più utilizzato al mondo con oltre 2.500 intercettazioni operative e un tasso di successo superiore al 90 per cento. (Res)