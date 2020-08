Business news: Turchia, record negativo per la lira, preoccupa stabilità finanziaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La lira turca è scesa il 6 agosto a 7,27 sul dollaro, perdendo quasi il 5 per cento dall’inizio della settimana e segnando un nuovo record negativo. Lo riporta il portale di informazione turco “Ahval”. In linea con le indicazioni del governo la Banca centrale turca ha tagliato pesantemente i tassi di interesse fin sotto il tasso di inflazione annuo, e per proteggere la lira ha dovuto vendere miliardi di dollari delle proprie riserve in valuta straniera. Secondo gli economisti questa politica non è più sostenibile, e per difendere la moneta nazionale la Banca centrale dovrebbe cominciare ad aumentare i tassi di interesse. Il parere degli esperti si scontra con la volontà del governo e del presidente Erdogan, che insistono sul taglio dei tassi per cercare di stimolare la crescita a fronte della crisi indotta dalla pandemia. In un rapporto pubblicato martedì il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha ammonito la Turchia per il forte deprezzamento in corso della lira, invitando il paese a reintegrare le proprie riserve di valuta straniera e a tenere sotto controllo l’espansione del credito. (Tua)