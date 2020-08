Business news: amministratore delegato di ByteDance, Trump vuole "uccidere" TikTok

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vero obiettivo del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è di “uccidere TikTok”, l’app cinese di clip video in voga tra i più giovani. Lo ha detto in una lettera ai suoi dipendenti il fondatore di ByteDance, l’azienda proprietaria di TikTok, Zhang Yiming. Parole che arrivano dopo che ieri Trump ha minacciato il bando della piattaforma se ByteDance non raggiungerà entro il 15 settembre prossimo un accordo per la cessione delle sue attività negli Usa. Secondo Zhang, tuttavia, una vendita “forzata” dell’app cinese a un acquirente statunitense sarebbe “irragionevole”. “Ma non è questo il loro obiettivo, non è ciò che vogliono. Il loro reale obiettivo è di arrivare a un bando totale”, ha aggiunto il dirigente cinese. La lettera di Zhang fa eco a un articolo scritto da un’altra figura di spicco della comunità imprenditoriale cinese, Lee Kai-Fu, ex capo operativo di Google in Cina, secondo cui la minaccia dell’amministrazione Usa “non è credibile”. Pechino, ha ricordato Lee, “è sempre stata chiara rispetto alle sue restrizioni, mentre Trump non ha alcun appiglio legale per bandire TikTok”. (Cip)