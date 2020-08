Business news: Israele, ministero Finanze prevede contrazione economia del 7,2 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia israeliana potrebbe ridursi del 7,2 per cento nel 2020. Lo ha dichiarato l'econonomista capo del ministero delle Finanze, citato dal quotidiano d'informazione economica "Globes". Secondo l'esperto, alla fine dell'anno in corso la disoccupazione si attesterà al 15 per cento, se la pandemia da coronavirus dovesse permanere durante l'inverno rendendo necessaria l'imposizione di nuove misure restrittive. Nel caso in cui non ci fosse una nuova serrata, la disoccupazione sarebbe del 9,7 per cento nel 2020 e dell'8 per cento nel 2021. Questo secondo scenario portebbe a una contrazione dell'conomia del 5,9 per cento nel 2020 e del 5,7 per cento nel 2021. (Res)