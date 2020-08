Business news: Egitto, 1,8 miliardi di dollari di esportazioni industria alimentare nel primo semestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’industria alimentare dell’Egitto ha esportato 1,8 miliardi di prodotti nella prima metà del 2020. Lo riferiscono i media locali, secondo cui l’Italia è il nono paese importatore con 54 milioni di prodotti alimentari importati. Le esportazioni dell’industria alimentare rappresentano il 14 per cento dei prodotti non petroliferi esportati, secondo quanto si legge in una dichiarazione del Consiglio per le esportazioni delle industrie alimentari. Nel mese di giugno le esportazioni dei prodotti petroliferi sono state pari a 337 milioni di dollari, segnando un incremento del 39 per cento rispetto al giugno 2019. Il primo paese importatore è l’Arabia Saudita, con 172 milioni di dollari, seguito dalla Libia (97 milioni di dollari), dalla Giordania (89 milioni di dollari), dall'Algeria e dagli Stati Uniti con 88 milioni di dollari di importazioni ciascuno. A seguire, tra i paesi importatori di prodotti alimentari dall’Egitto vi sono lo Yemen (76 milioni di dollari), gli Emirati Arabi Uniti (74 milioni di dollari) e l’Iraq (58 milioni di dollari). "Nonostante i risultati positivi, il settore dell’industria alimentare è ancora influenzato dalle ripercussioni della crisi da coronavirus e dalle misure eccezionali adottate dalla maggior parte dei paesi in tutto il mondo per controllarlo", ha affermato il Consiglio.(Cae)