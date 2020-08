© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dieci persone sono morte a Bohumin, in Repubblica Ceca, in seguito a un incendio divampato all’undicesimo piano di un condominio. È quanto riferito dalla portavoce della polizia Karolina Belunkova, secondo cui alcune persone hanno cercato di salvarsi dalle fiamme saltando dalle finestre. "È in corso un'indagine approfondita sulle circostanze e le cause di questo tragico evento", ha affermato Belunkova. (Vap)