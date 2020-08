Business news: portavoce BeiDou, lo Cina raddoppierà il sostegno allo sviluppo di tecnologie avanzate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è pronta a raddoppiare il proprio sostegno allo sviluppo di tecnologie avanzate. Lo ha dichiarato oggi Ran Chengqi, portavoce di BeiDou, il sistema di navigazione satellitare cui il presidente Xi Jinping ha affidato il compito di competere con lo statunitense Gps, il russo Glonass e l’europeo Galileo. Nel corso di una conferenza stampa a Pechino, Ran ha dichiarato che oltre 500 componenti chiave del sistema Bds saranno “al 100 per cento realizzati in Cina”. Inoltre, ha proseguito il dirigente, lo Stato “continuerà a incoraggiare le aziende cinesi a produrre microchip e altre componenti per il sistema di navigazione satellitare cinese attraverso l’uso di politiche fiscali, prestiti e protezione dei diritti di proprietà intellettuale”. (Cip)