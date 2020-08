Business news: indonesiana Pertamina valuta acquisto attività Anadarko in Algeria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera indonesiana Pertamina sarebbe interessata all’acquisto delle attività della società statunitense Anadarko in Algeria. Lo riferiscono fonti vicine al dossier citate dal quotidiano algerino "Le Soir d'Algérie", secondo cui la compagnia indonesiana avrebbe ricevuto il via libera per avviare l’acquisto, dopo il rifiuto da parte del governo di Algeri all’acquisizione delle attività di Anadarko, rilevata dall’American Occidental Petroleum nel 2019, da parte della società francese Total. Pertamina ha già all’attivo una partnership con la società statale algerina Sonatrach. In base a quanto riferisce "Le Soir d'Algérie", la compagnia indonesiana beneficerà della nuova legge sugli idrocarburi che sarà presentata il prossimo mese. Nel maggio 2019, Total aveva firmato un accordo con la statunitense l'American Occidental Petroleum per l'acquisto di 8,8 miliardi di dollari (8,1 miliardi di euro) di attività petrolifere e di gas di Anadarko in Algeria, Ghana e Mozambico.e in Sudafrica, nell'ambito di un'offerta pubblica di acquisto di Occidental Petroleum per Anadarko. Lo scorso dicembre 2019, l'Algeria tramite il suo ministro dell'Energia, Mohamed Arkab, ha indicato che la sua società pubblica Sonatrach avrebbe esercitato il suo diritto di prelazione sulle attività di Anadarko nel paese. Il governo algerino ha giustificato la mossa per evitare il monopolio di Total sul mercato energetico algerino, considerando che l’acquisizione delle attività di Anadarko avrebbe consentito alla compagnia francese di possedere oltre il 50 per cento della produzione petrolifera algerina. (Ala)