Business news: Regno Unito-Giappone, presto intesa per accordo commerciale post Brexit

- Il Regno Unito e il Giappone hanno raggiunto un’intesa sostanziale nella maggior parte dei settori per un accordo commerciale bilaterale post-Brexit: Londra e Tokyo contano di avere una bozza dell’accordo per la fine di agosto. Lo ha dichiaratoai giornalisti il ministro degli Esteri del Giappone, Toshimitsu Motegi, a Londra per portare avanti queste trattative con le controparti britanniche. Il Giappone è un importante investitore nell’industria britannica, particolarmente nei settori dell’elettronica di consumo e la manifattura di automobili. Il Regno Unito, che formalmente ha abbandonato l’Unione europea lo scorso gennaio ma fino al 31 dicembre ha un accordo di transizione, cerca con Tokyo un’intesa basata sull’accordo commerciale del 2019 fra Ue e Giappone. (Rel)