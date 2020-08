Business news: Iraq, a luglio esportati in media 2,77 milioni di barili di petrolio al giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni totali di petrolio dell'Iraq a luglio sono state in media di 2,776 milioni di barili al giorno (bpd). Lo ha reso noto il ministero del Petrolio in una nota di sabato. Le esportazioni includono anche i 2,66 milioni di barili al giorno dei giacimenti petroliferi meridionali di Bassora meridionale. Le esportazioni totali hanno generato entrate pari a 3,448 miliardi di dollari. Il prezzo del petrolio al barile è stato in media di 40,70 dollari statunitensi. La produzione di giugno è stata in media di 3,69 milioni di barili al giorno contro 4,06 milioni di barili al giorno a maggio, secondo i dati diffusi dalla Somo. Il paese, il secondo maggiore produttore dell'Opec, aveva concordato di limitare la produzione a 3,592 milioni di barili al giorno, secondo i tagli previsti dall'accordo Opec+ in vigore da maggio. (Res)