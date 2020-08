Bielorussia: autorità arrestano capo campagna elettorale Tikhanovskaya (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto chiarito in precedenza dal ministero dell'Interno bielorusso, il capo della campagna elettorale della candidata alle presidenziali bielorusse Svetlana Tikhanovskaya non era stata arrestata dalla polizia di Minsk. Sono cinque i candidati in corsa per le elezioni presidenziali di domani, incluso il capo dello Stato Aleksander Lukashenko. Le elezioni si svolgono in un clima caratterizzato da alcuni episodi di intimidazioni con l'arresto da parte delle autorità bielorusse di alcuni giornalisti ed esponenti dei comitati elettorali dei candidati dell'opposizione. A fine luglio, inoltre, la vicenda poco chiara dell'arresto di 33 cittadini russi presumibilmente parte del gruppo paramilitare Wagner. (segue) (Rum)