- A Torino domani, domenica 9 agosto, bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4455m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Allerte meteo previste: afa.Piemonte: un campo anticiclonico mantiene condizioni di bel tempo tipicamente estivo. Annuvolamenti diurni e serali sulle Alpi occidentali, dove si accentua il rischio di isolati temporali di calore tra quelle Marittime e Cozie. Temperature stazionarie e clima caldo; massime fino a 34°C in pianura. Venti deboli a regime di brezza. Mar Ligure quasi calmo (Rpi)