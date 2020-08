Polonia: un italiano tra gli attivisti Lgbt fermati a Varsavia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 48 gli attivisti della comunità Lgbt arrestati nelle scorse ore in Polonia perché accusati di disordini dopo aver posto alcune bandiere arcobaleno sulle statue del centro di Varsavia. A quanto si apprende tra di loro ci sarebbe anche un cittadino italiano. Le 48 persone sono state trattenute dalla polizia polacca dopo una manifestazione a Varsavia in difesa dei diritti delle persone omosessuali, limitati dal governo locale in quanto considerati parte di un'ideologia contraria alle tradizioni cristiane del paese. (Vap)