- Andrea Pirlo è il nuovo allenatore della Juventus. Lo rende noto il club bianconero con una nota sul proprio sito internet. Prende il posto di Maurizio Sarri, esonerato questa mattina. Pirlo, 41 anni, è alla prima esperienza in panchina. Nei giorni scorsi era stato presentato da Andrea Agnelli come tecnico della squadra Under 23. Oggi la svolta. (Rpi)