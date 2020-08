© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inaugurata la rinnovata illuminazione artistica di Piazza del Popolo. "Nuova luce per l’obelisco, per la Fontana dei Leoni e per le fontane della Dea Roma e del Nettuno. Il progetto realizzato da Roma Capitale con Acea". Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. (Rer)